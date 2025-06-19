Мирна угода між Руандою та ДР Конго за посередництва США

Про це повідомив Державний департамент США, який виступив посередником у переговорах.

У середу уряди Руанди та Демократичної Республіки Конго офіційно підписали текст мирної угоди через свої технічні делегації. Цю інформацію підтвердив Державний департамент США, який виступив посередником у переговорах. Офіційне підписання угоди міністрами заплановане на 27 червня.

Американська сторона підкреслила, що дане підписання є важливим кроком до майбутньої церемонії, на якій присутній буде держсекретар США Марко Рубіо.

Згідно з інформацією, угода базується на «Декларації принципів», підписаній 25 квітня, і стала результатом триденного конструктивного діалогу, що охоплював політичні, безпекові та економічні інтереси обох країн.

Документ містить кілька ключових положень, серед яких:

повага до територіальної цілісності та заборона на ведення воєнних дій;

роз’єднання, роззброєння та умовна інтеграція незаконних збройних формувань;

створення Спільного механізму координації в сфері безпеки;

гарантування гуманітарного доступу та підтримка повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб;

рамки для регіональної економічної інтеграції.

У спільному повідомленні урядів США, Руанди та ДР Конго, яке було оприлюднене в рамках мирних переговорів, що проходили цього тижня у Вашингтоні, зазначається, що Катар також долучився до обговорень, щоб забезпечити узгодженість ініціатив обох країн, спрямованих на діалог і стабільність у регіоні.

У комюніке обидві країни висловили вдячність за «цінний внесок і спільні зусилля» Вашингтона та Дохи у досягненні мирного врегулювання.

Конфлікт між Руандою та Конго загострився наприкінці січня, коли повстанське угруповання M23, яке діє на сході ДР Конго за підтримки Руанди, захопило стратегічне місто Гома – столицю провінції Північне Ківу. У лютому бойовики також зайняли Букаву – столицю сусіднього Південного Ківу, які відомі своїми багатими покладами корисних копалин.