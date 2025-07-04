Ryanair підвищує розміри безкоштовної ручної поклажі на 20%

Про це пише Sky News

Авіакомпанія Ryanair оголосила про підвищення розмірів безкоштовної ручної поклажі, що дозволяється брати на борт. Згідно з інформацією, наданою Sky News, нові габарити сумки зростуть на 20%.

Тепер максимальні розміри ручної поклажі становитимуть 40×30×20 см, замість попередніх 40×25×20 см. Це означає, що пасажири зможуть безкоштовно брати з собою жіночу сумку або невеликий рюкзак, не сплачуючи додаткові збори.

Хоча зміна в ширині складає лише 5 см, це дозволить збільшити об’єм сумки з 20 до 24 літрів. Таким чином, пасажири зможуть взяти більше речей, наприклад, кілька футболок або пару штанів.

Представники Ryanair зазначили, що нові розміри будуть впроваджені в найближчі тижні, після того як аеропорти адаптують свої мірки для перевірки багажу. Вказано, що нові параметри перевищують мінімальні стандарти, рекомендовані Європейським Союзом.

Нагадаємо, що минулого тижня європейські політики запропонували дозволити туристам безкоштовно перевозити сумки мінімальних розмірів 40×30×15 см. Також було запропоновано право на додаткову сумку, розміром до 100 см за сумою трьох вимірів і вагою до 7 кг без додаткової плати.

Ці зміни можуть суттєво вплинути на правила перевезення багажу, оскільки більшість бюджетних авіакомпаній наразі стягують окрему плату за більші сумки як у салоні, так і в багажному відсіку.