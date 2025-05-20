19 травня 2025 року в селі Добротів, що в Надвірнянському районі Івано-Франківщини, стався незвичайний інцидент: чоловік разом із конем опинився заблокованим на острівці посеред річки Прут. Різке підвищення рівня води ускладнило можливість самостійної евакуації.

Про ситуацію стало відомо завдяки жінці, яка зателефонувала на екстрену лінію 101. На місце події оперативно прибули рятувальники з Делятина, а також гірські рятувальники з Яремча.

Рятувальна операція виявилася складною через сильну течію. Проте, завдяки використанню катамарана, рятувальники змогли успішно доправити чоловіка, який народився у 1989 році, на берег. Після цього його передали медикам швидкої допомоги для подальшого обстеження.

Що стосується коня, то він залишився на острівці у безпечному місці, оскільки власник вирішив не ризикувати його життям.

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області наголошує на важливості дотримання правил безпеки під час підвищення рівня води у ріках, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.