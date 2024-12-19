Максим Кріппа - один із найбільш загадкових бізнесменів України, який під час повномасштабної війни став власником студії GSC Game World, відомої за культовою серією ігор S.T.A.L.K.E.R.

Про це він заявив в інтерв’ю для Forbes.

Після 15 років перерви, шести переносів релізу та зміни власників студія випустила другу частину гри — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, що одразу стала комерційним успіхом.

“Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 став справжнім проривом. Для нас це не лише комерційний успіх, але й величезне культурне досягнення. S.T.A.L.K.E.R. 2 став символом української творчості та стійкості”, – зазначив Кріппа в інтерв’ю Forbes.

Власник студії повідомив, що за перші 36 годин після виходу було продано понад мільйон копій гри, і це дозволило проєкту вийти в прибуток. Однак точних цифр Кріппа не розкрив. Він зазначив, що команда працювала майже цілодобово, аби реалізувати цю гру навіть в умовах війни.

“Ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію та гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня”, – додав він.

Кріппа вважає, що S.T.A.L.K.E.R. 2 має потенціал стати для України символом, подібним до того, чим є “Відьмак” для Польщі. Зокрема, ведуться переговори щодо можливості створення серіалу на Netflix, однак остаточне рішення ще не ухвалене.