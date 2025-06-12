Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

12 червня на базі “Грузинського легіону” відбулася диверсія, про що повідомили представники підрозділу у соціальних мережах. За їхніми словами, невідома особа пронесла вибуховий пристрій, який в результаті вибухнув, забравши життя бійця на ім’я Деметре Дарчіа.

У заяві легіону зазначено, що цей інцидент був ретельно спланованим, і його час збігся з так званим “днем Росії”. Правоохоронні органи вже розпочали розслідування, але деталі поки що не розголошуються.

“Кожен боєць Грузинського легіону вшановує пам’ять Деметре Дарчіа.” – Грузинський легіон

Легіон також висловив щирі співчуття родині та близьким загиблого.

Історія “Грузинського легіону”

Добровольчий батальйон “Грузинський легіон” був заснований у 2014 році на фоні збройної агресії Росії проти України, зокрема на Донбасі. Основна мета підрозділу полягає у виконанні розвідувальних та диверсійних завдань на окупованих територіях.

Легіон брав участь у ключових боях, таких як битви за Дебальцеве та Луганський аеропорт. З лютого 2016 року “Грузинський легіон” офіційно став частиною Збройних сил України, ставши першими іноземними бійцями, які увійшли до складу українського війська.