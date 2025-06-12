Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
12 червня на базі “Грузинського легіону” відбулася диверсія, про що повідомили представники підрозділу у соціальних мережах. За їхніми словами, невідома особа пронесла вибуховий пристрій, який в результаті вибухнув, забравши життя бійця на ім’я Деметре Дарчіа.
У заяві легіону зазначено, що цей інцидент був ретельно спланованим, і його час збігся з так званим “днем Росії”. Правоохоронні органи вже розпочали розслідування, але деталі поки що не розголошуються.
“Кожен боєць Грузинського легіону вшановує пам’ять Деметре Дарчіа.”
Легіон також висловив щирі співчуття родині та близьким загиблого.
Історія “Грузинського легіону”
Добровольчий батальйон “Грузинський легіон” був заснований у 2014 році на фоні збройної агресії Росії проти України, зокрема на Донбасі. Основна мета підрозділу полягає у виконанні розвідувальних та диверсійних завдань на окупованих територіях.
Легіон брав участь у ключових боях, таких як битви за Дебальцеве та Луганський аеропорт. З лютого 2016 року “Грузинський легіон” офіційно став частиною Збройних сил України, ставши першими іноземними бійцями, які увійшли до складу українського війська.
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