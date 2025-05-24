Саботаж у Каннах: відключення електрики під час фіналу Каннського кінофестивалю

Про це повідомляє ВВС

Влада та прокурори підтвердили, що відключення електрики, яке тривало більше п’яти годин в останній день Каннського кінофестивалю, стало наслідком підпалу підстанції, що забезпечує місто електроенергією. Крім того, було виявлено, що одна з опор високовольтної лінії, яка живить південну частину Франції, була спиляна.

Це відключення, яке підозрюють у саботажі, призвело до зриву показів фільмів у фінальний день фестивалю. Близько 160 000 домогосподарств у Каннах та прилеглих районах залишилися без електрики вранці 24 травня, а електропостачання було відновлено лише вдень.

За словами прокурорів, перше відключення сталося через підпал підстанції в селі Таннерон, яка постачає електрику до Канн. О 10:00 ранку опори електропередач поблизу Вільнев-Лубе були зламані, що призвело до другого відключення.

Магазини та ресторани в Каннах зіткнулися з серйозними труднощами. Власник ресторану Jamin, Лоран Абукрат, розповів, що холодильники в його закладі перестали працювати з самого ранку, і він був на межі викидання всього продуктового запасу.

Австралійський продюсер Даррен Вукашинович охарактеризував ситуацію як кризову: «Канни переживають повний спад, крах, немає кави, і, здається, в місті закінчилися круасани, тож це схоже на кризову зону», – зазначив він.

Відключення електрики призвело до переривання показів фільмів у заключний день фестивалю. Декілька сеансів були скорочені вранці, поки організатори не змогли переключитися на приватні генератори.

Субота була останнім днем фестивалю, коли французька акторка Жульєт Бінош та її журі мали оголосити переможця «Золотої пальмової гілки» – найпрестижнішої нагороди фестивалю.

Організатори міжнародного кінофестивалю запевнили, що церемонія закриття відбудеться за планом, оскільки у них є альтернативне джерело живлення.