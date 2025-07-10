Як повідомляє рух у Telegram-каналі “АТЕШ”
Агенти руху “АТЕШ” повідомили про проведення диверсії на залізничній ділянці неподалік села Уварове, що в Керченському (Ленінському) районі окупованого Криму. Внаслідок цього було знищено релейну шафу на відрізку залізниці, який проходить через Кримський міст.
Цю інформацію оприлюднили в Telegram-каналі руху “АТЕШ”.
“Цей відрізок шляху є стратегічним для окупаційних військ, адже ним регулярно перевозять техніку, паливо та особовий склад. Удар по цій логістичній лінії затримав постачання військових вантажів – і подібних ударів буде дедалі більше.”
Метою цієї диверсії є ускладнення логістики окупаційних сил, які активно використовують Кримський міст для транспортування ресурсів та військової техніки.
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