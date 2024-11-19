Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
Йдеться про архітектурний комплекс XIX століття, до якого входять палац, авіамайстерня, стайні та інші господарські будівлі загальною площею понад 4,4 тис. кв. м.
Комплекс є пам’яткою архітектури місцевого значення, а його орієнтовна вартість становить 148 мільйонів гривень.
Всі споруди передані на баланс Коростишівського професійного аграрного ліцею.
- Департамент КМДА відмовив у визнанні будинку 1878 року історичною пам’яткою
- Незаконна забудова проти історичної спадщини: як руйнують Київ?
- Набридли народні експерти, які розповідають, що памʼятки архітектури — це насправді не памʼятки, — Перов