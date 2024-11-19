Будинок-садиба Терещенка в смт Червоне Житомирської області офіційно зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як власність держави. Раніше цей комплекс будівель перебував у власності УПЦ МП.

Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Йдеться про архітектурний комплекс XIX століття, до якого входять палац, авіамайстерня, стайні та інші господарські будівлі загальною площею понад 4,4 тис. кв. м.

Комплекс є пам’яткою архітектури місцевого значення, а його орієнтовна вартість становить 148 мільйонів гривень.

Всі споруди передані на баланс Коростишівського професійного аграрного ліцею.