Житомирська обл прок – палац Терещенка

Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Йдеться про архітектурний комплекс XIX століття, до якого входять палац, авіамайстерня, стайні та інші господарські будівлі загальною площею понад 4,4 тис. кв. м.

Комплекс є пам’яткою архітектури місцевого значення, а його орієнтовна вартість становить 148 мільйонів гривень.

Всі споруди передані на баланс Коростишівського професійного аграрного ліцею.