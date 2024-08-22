Сьогодні, 22 серпня, під час засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Києва підтримали включення садиби Зеленських і будинок Барбана до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

“Консультативна рада на підставі звернення Міністерства культури та інформаційної політики України та рекомендацій експертної комісії розглянула оновлену й доповнену облікову документацію на садибу Зеленського та рекомендувала занести цей об’єкт до Переліку об’єктів культурної спадщини”, — зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Облікова документація на “Будинок Євменія Зеленського” попередньо вже була розглянута на засіданні Консультативної ради 22 липня. Але тоді представники КМДА зазначили, що вона не відповідала нормам, які регулюють реєстрацію пам’яток культурної спадщини. Тому Консультативна рада рекомендувала внести до неї певні правки.

Щодо садиби Барбана, то інформацію про цей об’єкт було оновили та розширили.

“Тепер в обліковій картці зазначена як містобудівна, так і архітектурна й історична цінність будинку. Він є характерним зразком одноповерхового особняка початку ХХ століття. А історична цінність будівлі пов’язана з визначними діячами медицини, культури та мистецтв”, — сказала Старостенко.