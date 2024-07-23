Міністерство культури та інформаційної політики визнало садибу Зеленських ХІХ століття у Києві пам'яткою архітектури.

Про це у МКІП повідомили Суспільному та hromadske.

Зазначається, що сьогодні, 23 липня, члени Експертної ради у МКІП одноголосно підтримали рішення визнати садибу Зеленських пам’яткою архітектури. Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації повинен внести її до переліку пам’яток міста.

Нагадаємо, що у столиці незаконно знесли історичну пам’ятку, побудовану наприкінці XIX століття – садибу Зеленських, що по вулиці Олександра Кониського. Поліція розслідує кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 КК України “Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини”.

Раніше було відомо, що будівлю намагалися знищити забудовники. Активіст і співзасновник памʼяткоохоронного хабу «Цегла» Дмитро Перов писав, що на тому місці хочуть побудувати новий житловий комплекс «Тургеневъ», хоча Український інститут національної памʼяті постановив, що будівництво не відповідає вимогам закону щодо деколонізації.

Увечері 20 липня кілька сотень людей вийшли на мітинг проти знищення історичної забудови у місті. Мітингувальники скандували: «Кличко — мародер», «Досить нищити наше місто», «Коли ми почнемо обирати спадщину, а не Тургенєва?»