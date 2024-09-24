Вчора, після виходу розслідування про розкішну квартиру міністра агрополітики Віталія Коваля, сайт "Слідство.Інфо" зазнав ddos-атаки.

Про це повідомила виконавча директорка “Слідства.Інфо” Анна Бабінець.

“Вчора, після публікації розслідування про лакшері-квартиру міністра Коваля, сайт Слідство.Інфо намагалися “покласти”, — написала Бабінець.

За її словами, компанія, що відповідає за безпеку ресурсу, пов’язує цю атаку з публікацією матеріалу. Атака тривала близько пів години, але сайт зміг витримати навантаження.

Бабінець зазначила, наразі редакція збирає всі дані, щоб з’ясувати, хто стоїть за атакою і з якою метою.