Про це повідомила виконавча директорка “Слідства.Інфо” Анна Бабінець.
“Вчора, після публікації розслідування про лакшері-квартиру міністра Коваля, сайт Слідство.Інфо намагалися “покласти”, — написала Бабінець.
За її словами, компанія, що відповідає за безпеку ресурсу, пов’язує цю атаку з публікацією матеріалу. Атака тривала близько пів години, але сайт зміг витримати навантаження.
Бабінець зазначила, наразі редакція збирає всі дані, щоб з’ясувати, хто стоїть за атакою і з якою метою.
“Чесно кажучи, давно не бачила такої дичини. Тобто серйозно хтось досі вирішує проблеми з власною репутацією ddos-атаками?” — коментує журналістка-розслідувачка.
- Міністр агрополітики Коваль живе в квартирі тещі-пенсіонерки за 17,7 мільйона гривень, — «Слідство.Інфо»
- ВР призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики
- Рада не підтримала звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна