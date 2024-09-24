Как защитить свой сайт от DDoS-атак? Защита от DDoS своими силами | Блог Deltahost

Про це повідомила виконавча директорка “Слідства.Інфо” Анна Бабінець.

“Вчора, після публікації розслідування про лакшері-квартиру міністра Коваля, сайт Слідство.Інфо намагалися “покласти”, — написала Бабінець.

За її словами, компанія, що відповідає за безпеку ресурсу, пов’язує цю атаку з публікацією матеріалу. Атака тривала близько пів години, але сайт зміг витримати навантаження.

Возможно, это изображение текст «I hope this mail finds you all well. I am reaching out t inform you that your website suffered a DDoS attack yesterday. The attack started at 14pm C (17pm Ukrainian time), just 1h after you published the article

Бабінець зазначила, наразі редакція збирає всі дані, щоб з’ясувати, хто стоїть за атакою і з якою метою.

“Чесно кажучи, давно не бачила такої дичини. Тобто серйозно хтось досі вирішує проблеми з власною репутацією ddos-атаками?” — коментує журналістка-розслідувачка.