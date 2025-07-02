Викрадення сакур у Києві: крадіжка пам’яті загиблих журналістів

Про це розповіли в фейсбуці “зеленбуду” Подільського району

У Києві, в сквері, де були висаджені дерева на честь загиблих українських журналістів, сталося неприємне подія – викрали дві сакури. Про це повідомили представники “зеленбуду” Подільського району через соціальні мережі.

“Ці дерева є символом пам’яті про тих, хто віддав життя, показуючи світові правду про війну в Україні. Крадіжка дерев – це зневага до пам’яті та нашої спільної праці.” – Подільський районний “зеленбуд”

Комунальні служби вже звернулися до правоохоронних органів з приводу цього інциденту. Всього в сквері було висаджено 30 сакур і 40 яблунь на честь загиблих медійників.

Озеленення Києва: нові ініціативи

У столиці триває робота над створенням онлайн-мапи дерев, які належать місту. На даний момент вже “оцифровано” понад 203 тисячі дерев. Крім того, у Києві вперше тестують спеціальні “торби” для поливу дерев.

В рамках озеленення міста активно висаджують квіти за новим принципом “Нова хвиля”, а однорічні рослини використовуються для створення тематичних клумб. Комунальники також впроваджують лучну рослинність серед декоративного різнотрав’я та злакових.

Проте, “Київзеленбуд” повідомляє про численні випадки крадіжок рослин з парків столиці. У компанії зазначили, що, якби всі вкрадені рослини зібрати разом, їх вистачило б для озеленення не одного скверу.