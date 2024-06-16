Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зробив припущення, що Китай не бере участі у Саміті миру у Швейцарії тому, що кремлівський диктатор Володимир Путін попросив керівництво КНР цього не робити.

Про це повідомляє AP.

«Очевидно лише те, що Китаю тут немає, і я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язали Путіна. І я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу», — сказав Салліван.

Раніше Салліван заявляв про те, що нашій країні потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Водночас наголошував на тому, що відправлення американських військових інструкторів в Україну не на часі.

Додамо, що на цьому тижні генсек НАТО Єнс Столтенберг казав про те, що саме китайська допомога відіграє ключову роль у війні Росії проти України. За 2023 рік майже 90% мікроелектроніки, яку імпортувала РФ, надійшла з КНР. Електронне обладнання китайського виробництва, за його словами, є ключовим для виробництва ракет, бомб та бойових танків, які застосовуються в агресивній війні Росії проти України.