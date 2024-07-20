Радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван не має однозначної відповіді, чи дозволить Вашингтон використовувати Україні надану американську зброю для значно глибших ударів по території РФ.

Про це посадовець Білого дому сказав під час конференції в Аспенівському Інституті, пише “Голос Америки”.

Салліван зазначив, що це питання ставили президенту США Джо Байдену на пресконференції після саміту НАТО. Тоді американський лідер відповів, що США постійно дивляться на ситуацію – що потрібно Україні, що можна запропонувати, і відповідно до цього Вашингтон робить свої судження.

“І зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього”, – сказав представник адміністрації Байдена.

Водночас Салліван наголосив, що “теперішня позиція президента полягає в тому, що обставини змінюються”. Він нагадав, що раніше Байден уже змінював свою політику щодо застосування наданого Україні озброєння, зокрема, дозволивши завдавати ударів по території Росії на кордоні з Харківщиною.

“Росія фактично розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: “Так, звичайно, вперед!”. Але поки його політика щодо далеких ударів по території Росії не змінилася”, – розповів радник Білого дому.