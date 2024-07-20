Про це посадовець Білого дому сказав під час конференції в Аспенівському Інституті, пише “Голос Америки”.
Салліван зазначив, що це питання ставили президенту США Джо Байдену на пресконференції після саміту НАТО. Тоді американський лідер відповів, що США постійно дивляться на ситуацію – що потрібно Україні, що можна запропонувати, і відповідно до цього Вашингтон робить свої судження.
“І зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього”, – сказав представник адміністрації Байдена.
Водночас Салліван наголосив, що “теперішня позиція президента полягає в тому, що обставини змінюються”. Він нагадав, що раніше Байден уже змінював свою політику щодо застосування наданого Україні озброєння, зокрема, дозволивши завдавати ударів по території Росії на кордоні з Харківщиною.
“Росія фактично розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: “Так, звичайно, вперед!”. Але поки його політика щодо далеких ударів по території Росії не змінилася”, – розповів радник Білого дому.
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