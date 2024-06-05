Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не планують наразі відправляти американських військових інструкторів в Україну. Києву потрібно більше ППО.

Про це повідомляє The Guardian.

“Зі свого боку, ми не плануємо навчальну місію в Україні”, – зазначив він.

Салліван наголосив, що нашій країні потрібно більше засобів протиповітряної оборони.

“Ми працюємо над цим, і вони потребують безперервного потоку озброєнь, які ми будемо їм постачати”, – додав радник Білого дому.

Раніше ЗМІ повідомили, що Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів до України вже цього тижня.

Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила про готовність відправити інструкторів до України для навчання військових.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна робить багато для допомоги України, тому наразі питання відправки інструкторів не розглядається.