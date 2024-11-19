Про це повідомляє PBS News.

Йому поставили питання, чи був би більший ефект, якби Україна отримала нові види зброї (наприклад, танки, ракети, літаки) раніше. Салліван підкреслив, що, хоча ці системи озброєнь важливі, для успіху на полі бою ключовою є жива сила.

“Ми надали Україні танки, F-16, HIMARS та Patriot. Але чи призвело це до значних змін на полі бою? Ми вважаємо, що у цій боротьбі важливі не лише окремі системи озброєння. Ключовим є людський фактор, і на нашу думку, Україні потрібно більше працювати над зміцненням своїх позицій шляхом збільшення чисельності сил на передовій”, — сказав Джейк Салліван.

За словами представника Білого дому, Україні потрібно посилити мобілізацію.