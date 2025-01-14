Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю Bloomberg Television.
Він прокоментував висловлювання свого наступника Майка Волтца, який нещодавно зазначив, що Україна стикається з серйозним дефіцитом людських ресурсів через обмеження призовного віку.
Салліван нагадав, Україна вже знизила призовний вік з 27 до 25 років і зробила інші зміни для полегшення вступу до Сил оборони молодших за 25 років.
“Проблема особового складу в Україні впродовж останнього року стала гострішою. Потреба України повністю укомплектувати бригади та батальйони в той час, як ми надаємо величезні обсяги військового обладнання, стала більшою. Ми казали про це прямо”, — сказав Салліван.
Він також підкреслив, що команда Байдена поінформувала команду Трампа про це питання, і додав, що питання людських ресурсів залишатиметься важливим для України, навіть при наданні їй боєприпасів і військової техніки.
“Це суверенне рішення України, яке Україна повинна ухвалити сама. Але ми чітко, навіть публічно, наголошували, що питання людських ресурсів є важливим”, — зазначив Салліван.
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