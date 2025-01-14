Україна повинна буде ухвалити рішення щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, але це залишається виключно суверенним правом Києва.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю Bloomberg Television.

Він прокоментував висловлювання свого наступника Майка Волтца, який нещодавно зазначив, що Україна стикається з серйозним дефіцитом людських ресурсів через обмеження призовного віку.

Салліван нагадав, Україна вже знизила призовний вік з 27 до 25 років і зробила інші зміни для полегшення вступу до Сил оборони молодших за 25 років.

“Проблема особового складу в Україні впродовж останнього року стала гострішою. Потреба України повністю укомплектувати бригади та батальйони в той час, як ми надаємо величезні обсяги військового обладнання, стала більшою. Ми казали про це прямо”, — сказав Салліван.

Він також підкреслив, що команда Байдена поінформувала команду Трампа про це питання, і додав, що питання людських ресурсів залишатиметься важливим для України, навіть при наданні їй боєприпасів і військової техніки.