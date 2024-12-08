Танки Abrams, які США відправили Україні, були недоукомплектовані. Це вплинуло на ефективність їх на полі бою.

Про це повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван під час форуму національної оборони.

Він зазначив, що танки Abrams, які отримали українські військові, не мали необхідної комплектації. За висновком американських військових, якби комплектація Abrams була повною, то вони принесли б набагато більше користі на фронті.

Щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Салліван заявив, що є обмежена кількість пілотів, які проходять навчання. Причина цього полягає у тому, що українці не мають пілотів, “щоб вчасно створити повний потенціал щодо F-16”.

“У нас була навчена обмежена кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати — ми готові і якомога більше”, — наголосив Салліван.

Нагадаємо, раніше Джейк Салліван казав про те, що Україні необхідно посилити мобілізацію, щоб покращити ситуацію на фронті. Він підкреслив, що, хоча надані Україні системи озброєнь важливі, але для успіху на полі бою ключовою є жива сила.