Вирок нападнику на Салмана Рушді: 25 років ув’язнення за замах

Про це повідомляє BBC.

Салман Рушді, відомий британський письменник, висловив своє задоволення вироком, винесеним його нападнику Хаді Матара, якого засудили до 25 років ув’язнення. Це рішення стало результатом судового процесу, що відбувся 16 травня, де Матара визнався винним у спробі вбивства та збройному нападі на Рушді під час його виступу в Нью-Йорку у 2022 році. Адвокати нападника вже заявили про намір оскаржити вирок.

Рушді в ефірі програми Today на BBC Radio 4 зазначив: «Мені приємно, що він отримав максимально можливе покарання. Сподіваюся, що він використає цей час, щоб обміркувати свої вчинки». Письменник також охарактеризував вирок як «дуже вражаючий» і таким, що має сенс.

Напад на Рушді стався 12 серпня 2022 року під час літньої мистецької конференції. Хаді Матар був затриманий на місці події, але не визнав своєї провини. Рушді став головним свідком на суді, детально описавши напад і отримані травми, зокрема, він розповів, що в перші хвилини після нападу усвідомлював, що може загинути.

Свідчення на суді також надав хірург, який оперував письменника, підкресливши, що травми були б смертельними без термінового медичного втручання. Внаслідок нападу Рушді втратив зір на одне око, отримав серйозні ушкодження печінки та параліч руки через пошкодження нерва.

У 2024 році Рушді випустив книгу «Ніж: роздуми про напад», в якій описав уявну розмову з Матаром і поділився своїм сприйняттям нападника.

Судовий процес над Хаді Матара

Суддя, оголошуючи вирок, зазначив, що напад був спрямований не лише проти конкретної особи, а й проти основного права на свободу вираження думок. Саме тому 25 років ув’язнення є необхідним заходом для запобігання подібним злочинам у майбутньому.

Під час оголошення вироку Хаді Матара виступив із короткою промовою, в якій назвав Рушді лицеміром і тираном, а також висловив думку про «різницю між нападом на святе і свободою слова». Окрім того, Матара був визнаний винним у пораненні Ральфа Різа, який також перебував на сцені під час нападу.

Хто такий Салман Рушді

Салман Рушді – видатний британський письменник індійського походження, народжений у 1947 році в Бомбеї (тепер Мумбай). Він обіймав посаду президента PEN America з 2004 по 2006 рік і є засновником Міжнародного парламенту письменників.

Творчість Рушді поєднує магічний реалізм з історичною фантастикою, часто досліджуючи зв’язки та розриви між східною і західною культурами. Його роман «Опівнічні діти» (1981) приніс йому Букерівську премію і був визнаний найкращим серед усіх переможців премії на 25-ту і 40-ту річниці її заснування.

У 2007 році Рушді отримав рицарське звання від королеви Єлизавети II за заслуги у літературі. У 2023 році журнал Time включив його до списку 100 найвпливовіших людей світу. У квітні 2024 року вийшли його мемуари «Ніж: Роздуми після замаху на вбивство», за мотивами яких режисер Алекс Гібні планує зняти документальний фільм.