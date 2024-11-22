Про це повідомив посол України в Бразилії Андрій Мельник.

Він зазначив, що Київ розраховував на підтримку своїх західних партнерів, однак ці сподівання не виправдалися.

“Сили наші тут стосовно не лише Бразилії, але й інших держав Глобального Півдня нерівні. Ми сподівалися, що наші друзі з «Великої сімки» та інших західних країн допоможуть переконати президента Бразилії змінити цей підхід”, – сказав дипломат.

Проте, за його словами, реальність показала, що ніхто особливо не боровся за інтереси України.

Мельник також прокоментував підсумкову декларацію саміту, яка не містить прямого засудження російської агресії. Він підтвердив інформацію про те, що західні делегації не докладали зусиль для внесення жорсткішої позиції щодо війни.

“Для нас це великий удар. Без жодного перебільшення. Деякі наші друзі просто «проковтнули» те, що їм поклали на стіл”, – наголосив посол.

Посол підкреслив, що цьогорічна заява G20 є кроком назад порівняно з попередніми деклараціями. За його словами, така тенденція пов’язана з конкуренцією, яку нові лідери Глобального Півдня, зокрема Бразилія, кидають західному світу.

“Наші американські й європейські партнери зараз, якщо бути не зовсім дипломатичним, пасуть задніх. І в мене від того болить серце”, – зазначив дипломат.

Мельник вважає, що Україні слід змінювати свою дипломатичну стратегію.

“Потрібно сісти й тверезо переоцінити наші можливості: що ми можемо зробити і що не можемо. І показувати зуби, а не бігати за всіма й просити. Реальність жорстока, і її потрібно визнати, щоб на тверезу голову визначити план дій”, – резюмував він.

Саміт G20 у Ріо-де-Жанейро завершився прийняттям декларації, яка містить загальні формулювання про підтримку “всеосяжного, справедливого і міцного миру” без прямого засудження дій Росії. Це ще раз підтвердило, що держави Глобального Півдня намагаються формувати власний порядок денний у світовій політиці.