Повний текст підсумкової декларації видання Reuters опублікувало у неділю, 16 червня.

“Спільне комюніке щодо мирних рамок Швейцарія, 15−16 червня 2024 року

Триваюча війна Російської Федерації проти України продовжує спричиняти масштабні людські страждання та руйнування, а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для всього світу. Ми зібралися у Швейцарії 15−16 червня 2024 року, щоб посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Ми підтвердили резолюції A/RES/ES-11/1 та A/RES/ES-11/6, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН, та підкреслили нашу відданість дотриманню міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй.

Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях, які відбулися на основі української мирної формули та інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву, в тому числі Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Ми глибоко цінуємо гостинність Швейцарії та її ініціативу щодо проведення Саміту високого рівня як вираз її твердої прихильності до просування міжнародного миру та безпеки.

Ми провели плідний, всебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, в тому числі на Статуті ООН. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, включаючи Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, та вирішенню спорів мирними засобами як принципам міжнародного права”, — так починається текст декларації.