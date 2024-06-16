Повний текст підсумкової декларації видання Reuters опублікувало у неділю, 16 червня.
“Спільне комюніке щодо мирних рамок Швейцарія, 15−16 червня 2024 року
Триваюча війна Російської Федерації проти України продовжує спричиняти масштабні людські страждання та руйнування, а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для всього світу. Ми зібралися у Швейцарії 15−16 червня 2024 року, щоб посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Ми підтвердили резолюції A/RES/ES-11/1 та A/RES/ES-11/6, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН, та підкреслили нашу відданість дотриманню міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй.
Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях, які відбулися на основі української мирної формули та інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву, в тому числі Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Ми глибоко цінуємо гостинність Швейцарії та її ініціативу щодо проведення Саміту високого рівня як вираз її твердої прихильності до просування міжнародного миру та безпеки.
Ми провели плідний, всебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, в тому числі на Статуті ООН. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, включаючи Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, та вирішенню спорів мирними засобами як принципам міжнародного права”, — так починається текст декларації.
Далі наголошується на кількох важливих аспектах, а саме — безпечне та надійне використання ядерної енергії та ядерних установок, безперебійне виробництво та постачання продуктів харчування в рамках глобальної продовольчої безпеки та повернення військовополонених шляхом повного обміну.
Крім того, ми маємо спільне бачення щодо наступних важливих аспектів:
1) По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, захищеним та екологічно обґрунтованим. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно та надійно під повним суверенним контролем України, відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом.
Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, що триває проти України, є неприйнятною.
2) По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв’язку з цим вільне, повне і безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях є критично важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому шляху прямування, а також на цивільні порти і цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.
Продовольча безпека в жодному разі не повинна бути зброєю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися до зацікавлених третіх країн.
3) По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Всі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також всі інші українські цивільні особи, які були незаконно затримані, повинні бути повернуті в Україну.
“Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін”, — наголошується у тексті декларації.
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