Сполучені Штати Америки (США) мають намір розпочати переговори з європейськими партнерами щодо можливого скорочення чисельності американських військ у Європі. Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер, зазначивши, що обговорення відбудеться після саміту НАТО, запланованого на кінець червня цього року.

Вітакер підкреслив, що наразі жодних остаточних рішень не ухвалено, і всі питання будуть обговорені в рамках НАТО. “Ці розмови почнуться десь після саміту в Гаазі”, – додав він під час конференції в Естонії.

Ця заява стала актуальною на фоні підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі, Нідерланди.

Деталі саміту НАТО у Гаазі 2025 року

Саміт лідерів країн НАТО заплановано на 24–25 червня 2025 року у виставковому центрі World Forum в Гаазі. Це буде перший саміт Альянсу, що проходитиме в Нідерландах.

Серед основних тем, які будуть обговорюватися на саміті, виділяються:

Збільшення оборонних витрат: країни-члени планують домовитися про нову цільову планку – 5% від ВВП, з яких 3,5% мають бути спрямовані на військові потреби, а 1,5% – на суміжні сфери, такі як кібербезпека та інфраструктура. Цю ініціативу підтримують США та Німеччина.

країни-члени планують домовитися про нову цільову планку – 5% від ВВП, з яких 3,5% мають бути спрямовані на військові потреби, а 1,5% – на суміжні сфери, такі як кібербезпека та інфраструктура. Цю ініціативу підтримують США та Німеччина. Підтримка України: обговорюватиметься подальша військова та фінансова допомога Україні, а також можливість її членства в Альянсі. Литва закликала запросити президента Володимира Зеленського на саміт, але остаточне рішення ще не ухвалено.

обговорюватиметься подальша військова та фінансова допомога Україні, а також можливість її членства в Альянсі. Литва закликала запросити президента Володимира Зеленського на саміт, але остаточне рішення ще не ухвалено. Роль США в Альянсі: на тлі закликів адміністрації президента США Дональда Трампа до союзників збільшити оборонні витрати, розглядається можливість скорочення американської військової присутності в Європі. Ці питання також будуть обговорені після саміту.

У саміті візьмуть участь 45 глав держав та урядів, 45 міністрів закордонних справ, 45 міністрів оборони та близько 6 000 делегатів. Очікується, що це стане найбільшим безпековим самітом в історії Нідерландів, з бюджетом у 95 мільйонів євро та безпрецедентними заходами безпеки, включаючи залучення 27 000 поліцейських.

Паралельно з самітом відбудеться NATO Public Forum – публічний захід за участю експертів, політиків та представників громадянського суспільства, організований спільно з нідерландськими аналітичними центрами.