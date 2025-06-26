Сан-Франциско вилучає книги Гаррі Поттера через погляди Джоан Ролінґ

Як пише медіа Deadline

У Сан-Франциско книжкова крамниця The Booksmith вирішила вилучити з продажу книги про Гаррі Поттера через анти-трансгендерні погляди авторки Джоан Ролінґ. Це рішення стало наслідком того, що письменниця використовує свої доходи від серії книг для фінансування Фонду жінок Дж. К. Ролінґ, який, за словами критиків, намагається обмежити права трансгендерних людей у різних сферах життя.

Власники крамниці оголосили, що більше не будуть пропонувати “Гаррі Поттера” у своєму асортименті, підкреслюючи свою позицію щодо підтримки прав трансгендерних осіб.

“Ми – колектив квір-книгарів, на чиє становлення також вплинули чарівники й ельфи. Подивіться на нас, це очевидно. Якщо ви або хтось із ваших близьких хочете зануритися у світ Гаррі Поттера, ми радимо зробити це, придбавши вживані примірники цих книг.”

Дискусії навколо поглядів Ролінґ тривають з 2019 року, коли вона почала активно висловлювати свої думки щодо трансгендерних питань. Нещодавно актор Педро Паскаль також висловив критику на адресу письменниці за її підтримку рішення Верховного суду Великої Британії, яке вважається анти-трансгендерним.

Сьогодні, 26 червня 2025 року, відзначається 28-річчя виходу першої книги серії “Гаррі Поттер та філософський камінь”, яка вперше з’явилася у 1997 році в британському видавництві Bloomsbury.