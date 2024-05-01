Ситуація з туристичним сезоном в Криму наразі складна, говорять кримчани. Росіяни відмовляються їхати на відпочинок на півострів, через що місцеві санаторії роблять знижки в 30-40% на путівки.

Про це виданню Суспільне Крим розповіли джерела в санаторіях в Ялті та Саках.

«Ситуація з туристичним сезоном в Криму наразі складна. З території держави-агресора росіяни відмовляються їхати на відпочинок на півострів, через що місцеві санаторії роблять знижки в 30-40% на путівки», – йдеться у повідомленні.

Співробітник Сакського санаторію зазначив, що минулого року в цей час було більше людей, ніж зараз. Платні путівки не хочуть брати, а тому приїжджають тільки бюджетники.

Водночас російські туристичні оператори говорять “оптимістичні” дані, які свідчать про “ріст продажів” на путівки в Крим.

“Міністр курортів і туризму Криму” Вадим Волченков назвав туристичний сезон 2024 року на півострові “не простим, але цікавим”, пояснивши це проблемами з безпекою та готовністю курортної інфраструктури до прийому туристів.