Міжнародний кримінальний суд (МКС) опинився в складній ситуації через введені США санкції проти прокурора Каріма Хана. Згідно з інформацією, опублікованою агентством AP, ці обмеження призвели до блокування особистих рахунків Хана, що суттєво ускладнює його роботу. Наприклад, прокурор не має можливості навіть оплатити страхування свого автомобіля.

У лютому 2025 року Міністерство фінансів США запровадило фінансові та візові санкції проти Хана. Це сталося на фоні візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона, під час якого МКС оголосив у розшук Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Це перший випадок в історії, коли США застосували санкції проти чинного прокурора суду, заснованого Римським статутом 1998 року.

Працівники МКС та їхні союзники стверджують, що ці санкції значно ускладнюють виконання основних завдань суду, зокрема забезпечення справедливості для жертв воєнних злочинів і геноциду. Ліз Евенсон, директорка з міжнародного правосуддя Human Rights Watch, зазначила, що такі дії позбавляють жертв доступу до правосуддя.

Через загрозу санкцій багато партнерів МКС, включаючи підрядників та неурядові організації, скоротили або зовсім припинили співпрацю із судом. Наприклад, компанія Microsoft закрила електронну пошту Каріма Хана, внаслідок чого він змушений користуватися швейцарським провайдером Proton Mail. Також заблоковані особисті банківські рахунки прокурора у Великій Британії.

Деякі неурядові організації, які допомагають МКС у зборі доказів і пошуку свідків, перевели свої кошти з американських рахунків до інших юрисдикцій, щоб уникнути можливого втручання з боку США. Крім того, кілька правозахисних організацій у США припинили контакти з судом через побоювання санкцій.

Адміністрація Дональда Трампа вже застосовувала подібні заходи у 2020 році проти попереднього прокурора Фату Бенсуда, засуджуючи розслідування дій американських військових в Афганістані. У листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт ізраїльських лідерів, що викликало різку реакцію США, які назвали це рішення “обурливим”.

6 лютого 2025 року США запровадили санкції проти осіб, причетних до розслідувань МКС щодо громадян США та їхніх союзників, зокрема Ізраїлю. Це рішення було ухвалене після візиту Нетаньягу до Вашингтона, де, за словами радника ізраїльського уряду, Трамп запропонував нові шляхи вирішення давніх проблем Ізраїлю.

Понад 70 країн, серед яких Нідерланди, Велика Британія, Німеччина та Франція, виступили проти санкцій США щодо МКС у Гаазі. Міжнародний кримінальний суд, до якого входять 125 країн, є постійним трибуналом, що розглядає справи про воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії. Водночас США, Китай, Росія та Ізраїль не є членами суду і не зобов’язані виконувати його ордери.