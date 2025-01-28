Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що країни ЄС ще узгоджують конкретні деталі 16-го пакета санкцій проти Росії, роботу над яким планують завершити в лютому.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС із загальних питань.

“Ми працюємо над новим пакетом санкцій і хочемо завершити роботу над ним у лютому. Там є багато різного. І, як ви знаєте, це потребує перемовин між країнами-членами”, — заявила Каллас.

За її словами, санкції можуть включати обмеження на елементи, що допомагають Росії вести війну, такі як пульти керування для відеоігор, які використовуються для управління дронами, а також хімічні речовини для військово-промислового комплексу Росії. Крім того, санкції можуть торкнутися енергетики.