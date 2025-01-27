Про це повідомляє Politico.

Україна запропонувала підписати угоду про постачання азербайджанського газу до Угорщини і Словаччини, за умови, що Росія не отримає вигоди від цього. Туреччина також готова замінити Україну як транзитну країну.

Загроза блокування санкцій Угорщиною викликала попередження з боку лідерів ЄС, зокрема з Польщі, де застерегли від можливих наслідків такої позиції для Європи та трансатлантичних відносин.

  • Трампу для припинення війни в Україні потрібно отримати три ключові важелі впливу — The Hill
  • Угорщина не блокуватиме санкції Євросоюзу, – ЗМІ
  • Орбан закликав “викинути санкції у вікно” та відновити безсанкційні відносини з Росією