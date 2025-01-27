Угорщина погодилася на продовження санкцій проти Росії, після того як вдалося досягти компромісу щодо "енергетичної безпеки". Це рішення було досягнуте після переговорів, і санкції будуть офіційно продовжені на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляє Politico.

Україна запропонувала підписати угоду про постачання азербайджанського газу до Угорщини і Словаччини, за умови, що Росія не отримає вигоди від цього. Туреччина також готова замінити Україну як транзитну країну.

Загроза блокування санкцій Угорщиною викликала попередження з боку лідерів ЄС, зокрема з Польщі, де застерегли від можливих наслідків такої позиції для Європи та трансатлантичних відносин.