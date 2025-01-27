Про це повідомляє Politico.
Україна запропонувала підписати угоду про постачання азербайджанського газу до Угорщини і Словаччини, за умови, що Росія не отримає вигоди від цього. Туреччина також готова замінити Україну як транзитну країну.
Загроза блокування санкцій Угорщиною викликала попередження з боку лідерів ЄС, зокрема з Польщі, де застерегли від можливих наслідків такої позиції для Європи та трансатлантичних відносин.
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