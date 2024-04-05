Про це повідомляє міністерство економіки і промисловості Японії.

“Виходячи з цього, сьогодні Кабмін ухвалив розпорядження про внесення часткових змін до порядку контролю за експортною торгівлею. Заходи будуть введені в дію з 17 квітня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під заборону потрапили літій-іонні акумулятори, газові труби, моторне масло для автомобілів, термостати, нітроцелюлозні продукти та деревообробні верстати.

Крім цього, у РФ заборонили експорт яхт та інших прогулянкових або спортивних суден, зокрема байдарки, каное, легкі човни. Також під забороною оптичне, вимірювальне, контрольне, прецизійне обладнання, фотообладнання та їх частини та приладдя.

Варто додати, що 1 квітня до держбюджету України надійшло $118 млн на безповоротній основі від уряду Японії у рамках проєктів Світового банку “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя” (HEAL Ukraine) та “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей” (HOPE).