Про це йдеться в спільній заяві.
У заяві закликають білоруську владу звільнити близько 1400 політичних в’язнів та обіцяють розглянути додаткові санкції проти тих, хто підтримує утиски демократії в Білорусі.
Підписанти також планують викривати та блокувати підтримку, що сприяє війні Росії проти України. Нещодавно оголошені санкції є частиною багатосторонніх зусиль для забезпечення відповідальності режиму Лукашенка.
Сьогодні Канада та Велика Британія оголосили новий пакет санкцій проти Білорусі через порушення прав людини та підтримку російського вторгнення в Україну.