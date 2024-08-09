Канада, ЄС, Британія та США закликають Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів, підкреслюючи, що міжнародний тиск на Білорусь зростатиме доти, поки це не буде зроблено.

Про це йдеться в спільній заяві.

У заяві закликають білоруську владу звільнити близько 1400 політичних в’язнів та обіцяють розглянути додаткові санкції проти тих, хто підтримує утиски демократії в Білорусі.

Підписанти також планують викривати та блокувати підтримку, що сприяє війні Росії проти України. Нещодавно оголошені санкції є частиною багатосторонніх зусиль для забезпечення відповідальності режиму Лукашенка.

Сьогодні Канада та Велика Британія оголосили новий пакет санкцій проти Білорусі через порушення прав людини та підтримку російського вторгнення в Україну.