Державна прикордонна служба України оригінально привітала українців із прийдешнім Новим роком. Було опубліковано тематичне відео, на якому показали, як Санта Клаус офіційно перетнув український кордон.

Відео опублікували на сторінці у соцмережі Facebook.

“Офіційно! Державна прикордонна служба України повідомляє: Санта перетнув кордон!” — ідеться у повідомленні.

Санта Клаус несе мішок із подарунками, проходить кордон та сідає у свій традиційний транспорт — казкові сани, запряжені оленями.

У ролику один із прикордонників у маскувальному одязі фіксує момент перетину, передаючи інформацію колегам. Атмосферу доповнюють засніжені кадри українських гір.

Відео було опубліковано рівно в 00:00. Таким чином, прикордонники стали першими, хто привітав українців із прийдешнім 2025 роком.

Нагадаємо, на тлі трагедії зі збиттям російськими ППО пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній” в Грозному, росіяни випустили святкове відео, у якому Санта Клаус стає “жертвою” російської протиповітряної оборони.