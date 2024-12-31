Відео опублікували на сторінці у соцмережі Facebook.
“Офіційно! Державна прикордонна служба України повідомляє: Санта перетнув кордон!” — ідеться у повідомленні.
Санта Клаус несе мішок із подарунками, проходить кордон та сідає у свій традиційний транспорт — казкові сани, запряжені оленями.
У ролику один із прикордонників у маскувальному одязі фіксує момент перетину, передаючи інформацію колегам. Атмосферу доповнюють засніжені кадри українських гір.
Відео було опубліковано рівно в 00:00. Таким чином, прикордонники стали першими, хто привітав українців із прийдешнім 2025 роком.
Нагадаємо, на тлі трагедії зі збиттям російськими ППО пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній” в Грозному, росіяни випустили святкове відео, у якому Санта Клаус стає “жертвою” російської протиповітряної оборони.
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