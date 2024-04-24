О 16:35 у засіданні була оголошена перерва до 25 квітня.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про тримання під вартою міністра агрополітики Миколи Сольського з альтернативою застави у 200 млн грн.

Про це відомо з засідання Вищого антикорупційного суду у середу.

О 16:35 у засіданні була оголошена перерва – суд задовольнив відповідне клопотання захисту у зв’язку з тим, що Сольського викликали до Верховної Ради на зустріч із фракцією “Слуги народу”.

Прокурорка САП виступила проти, зокрема, аргументувавши це тим, що обвинувачення просить про запобіжний захід для Сольського у вигляді тримання під вартою. Після закінчення засідання Сольський додав, що альтернативою запобіжного заходу оголошуватимуть заставу у 200 млн грн.

Суд продовжить розгляд справи у четвер, 25 травня, об 11:00.