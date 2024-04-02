За даними слідства, організована група, до якої входив Шило, заволоділа майже 95 мільйонами гривень АТ “Укрзалізниця” під час воєнного стану, використовуючи схему з закупівлі трансформаторів за завищеною вартістю.
Шило, за версією слідства, очолював цю організовану групу. Його затримали.
Протягом червня – грудня 2022 року Шило через своїх підконтрольних осіб у “Укрзалізниці” домігся обрання певної компанії постачальником трансформаторів за завищеними цінами.
Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист «Щодо загроз державній безпеці».
Переможцем тендеру є компанія, яку контролює громадянин Республіки Білорусь зі зв’язками з Росією. Ця компанія перепродала трансформатори Укрзалізниці за штучно завищеними цінами майже вдвічі.
Унаслідок цієї схеми “Укрзалізниця” понесла збитки майже на 95 мільйонів гривень.
Наразі через суд на банківські рахунки компанії-постачальника наклали арешт на суму 53 мільйонів гривень. Крім того, затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.
- СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Симоньян
- Готував ракетний удар по об’єктах Укрзалізниці: СБУ затримала агента РФ
- У Харкові працівниця дитсадка допомагала коригувати російські удари по місту, — СБУ