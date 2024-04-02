Про це повідомили САП і НАБУ.

За даними слідства, організована група, до якої входив Шило, заволоділа майже 95 мільйонами гривень АТ “Укрзалізниця” під час воєнного стану, використовуючи схему з закупівлі трансформаторів за завищеною вартістю.

Шило, за версією слідства, очолював цю організовану групу. Його затримали.

Протягом червня – грудня 2022 року Шило через своїх підконтрольних осіб у “Укрзалізниці” домігся обрання певної компанії постачальником трансформаторів за завищеними цінами.

Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист «Щодо загроз державній безпеці».

Переможцем тендеру є компанія, яку контролює громадянин Республіки Білорусь зі зв’язками з Росією. Ця компанія перепродала трансформатори Укрзалізниці за штучно завищеними цінами майже вдвічі.

Унаслідок цієї схеми “Укрзалізниця” понесла збитки майже на 95 мільйонів гривень.

Наразі через суд на банківські рахунки компанії-постачальника наклали арешт на суму 53 мільйонів гривень. Крім того, затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.