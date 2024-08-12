Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на майже 5,9 млн грн, що належать начальнику одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області. Активи можуть бути конфісковані в дохід держави.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК встановило, що члени сім’ї та родичі службовця упродовж 2019-2023 років набули у власність дві квартири (у Києві та Харкові) та три автомобілі. Зібрані під час моніторингу способу життя службовця матеріали вказують на те, що майно було придбане саме за дорученням посадовця Державної міграційної служби. Зокрема, квартири були куплені його близькими особами й згодом подаровані дружині чиновника.

Разом з тим, його теща і тесть у 2023-2024 стали власниками трьох дорогих автомобілів, довіреність на експлуатацію та розпорядження якими згодом надали посадовцю та його дружині.

Аналіз доходів та видатків близьких осіб службовця вказує на їхню неспроможність купити зазначене рухоме та нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

“Посадовець, який понад 10 років працює в державній міграційній службі, та його дружина, яка взагалі немає офіційних доходів, також не мали законних доходів для набуття майна”, — наголошується у повідомленні.

Хоча НАЗК прямо не називає особу, проти якої позиваються, очевидно, що йдеться про В’ячеслава Гузя – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними інсайдерів “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни можуть дихати європейським та американським повітрям.