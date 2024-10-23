Народну депутатку, підозрювану в незаконному збагаченні на 20 млн гривень, звільнили під особисту поруку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма”, – йдеться у повідомленні.

Імʼя нардепки не вказується, проте за наявними даними зрозуміло, що мова йде про членкиню “Слуги народу” Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище — Аллахвердієва). У Центрі протидії корупції зазначають, що два роки тому вона отримала в подарунок майже 20 мільйонів гривень і швейцарський годинник вартістю 310 тисяч гривень з 11 білими діамантами.

Також у САП повідомили, що на підозрювану покладено виконання наступних процесуальних обов’язків:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Термін дії обов’язків становить два місяці.