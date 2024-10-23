Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
“23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма”, – йдеться у повідомленні.
Імʼя нардепки не вказується, проте за наявними даними зрозуміло, що мова йде про членкиню “Слуги народу” Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище — Аллахвердієва). У Центрі протидії корупції зазначають, що два роки тому вона отримала в подарунок майже 20 мільйонів гривень і швейцарський годинник вартістю 310 тисяч гривень з 11 білими діамантами.
Також у САП повідомили, що на підозрювану покладено виконання наступних процесуальних обов’язків:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.
Термін дії обов’язків становить два місяці.
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