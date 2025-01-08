Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зокрема, у 2024 році сапери та вибухотехніки розмінували приблизно 17 тисяч кв.км.
Також сапери повернули аграріям понад 285 тис. га (2850 кв. км) земель сільськогосподарського призначення для першочергового обстеження та очищення. Загалом було обстежено понад 318 тис. га (3180 кв. км) таких земель.
“На кінець року налічується понад 200 машин механічного розмінування, частина з яких виготовлені або зібрані в Україні. Сертифіковано 73 оператори протимінної діяльності. У цій сфері працює вже майже 5,5 тисяч фахівців”, – розповіла глава Мінекономіки Юлія Свириденко.
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