За час повномасштабної агресії РФ українські сапери розмінували понад 35 тисяч квадратних кілометрів територій. Половина цього обсягу була очищена у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, у 2024 році сапери та вибухотехніки розмінували приблизно 17 тисяч кв.км.

Також сапери повернули аграріям понад 285 тис. га (2850 кв. км) земель сільськогосподарського призначення для першочергового обстеження та очищення. Загалом було обстежено понад 318 тис. га (3180 кв. км) таких земель.