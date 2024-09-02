Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій на сторінці у Facebook.
“Сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі. На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу “повітря — земля”, — йдеться в повідомленні.
Рятувальники просять всіх, хто побачив підозрілий предмет, дотримуватися трьох простих правил, що можуть зберегти життя:
- стій;
- не чіпай;
- телефонуй 101.
Нагадаємо, під ранок 2 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши 35 ракет різних типів і 23 ударні дрони Shahed. Українські сили протиповітряної оборони знищили 22 ракети та 20 дронів.
Під ударом опинилися Київська, Сумська та Харківська області. Збиття зафіксували в межах Київської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської та Запорізької областей.
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