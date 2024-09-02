У понеділок, 2 вересня, сапери вилучили в Києві уламки крилатої російської ракети Х-101. Вони залишилися внаслідок ранкового обстрілу з боку РФ.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій на сторінці у Facebook.

“Сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі. На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу “повітря — земля”, — йдеться в повідомленні.

Рятувальники просять всіх, хто побачив підозрілий предмет, дотримуватися трьох простих правил, що можуть зберегти життя:

стій;

не чіпай;

телефонуй 101.

Нагадаємо, під ранок 2 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши 35 ракет різних типів і 23 ударні дрони Shahed. Українські сили протиповітряної оборони знищили 22 ракети та 20 дронів.

Під ударом опинилися Київська, Сумська та Харківська області. Збиття зафіксували в межах Київської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської та Запорізької областей.