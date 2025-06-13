Саудівська Аравія засуджує ізраїльські атаки на Іран: реакції та наслідки

Як повідомляє Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії

Саудівська Аравія рішуче засудила нещодавню атаку Ізраїлю на іранські об’єкти, що відбулася в ніч на 13 червня. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства закордонних справ королівства, опублікованого у соціальній мережі X.

У своїй заяві МЗС підкреслило:

“Королівство Саудівська Аравія висловлює своє рішуче засудження та засудження відвертої агресії Ізраїлю проти братньої Ісламської Республіки Іран, яка підриває її суверенітет і безпеку та є явним порушенням міжнародних законів і норм.”

В ніч на 13 червня ізраїльські військово-повітряні сили здійснили повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. У результаті були атаковані десятки цілей, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану, а також інші військові установки.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що основною метою операції є:

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”.

Він також підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто всіх поставлених цілей.

Внаслідок цих атак загинули ключові військові фігури Ірану, зокрема головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Хоссейн Саламі та начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив про серйозні наслідки для Ізраїлю у відповідь на ці напади.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило про своє право на помсту за авіаудари, стверджуючи, що Ізраїль не зміг би здійснити ці удари без підтримки Сполучених Штатів.

Проте держсекретар США Марко Рубіо спростував будь-яку причетність Сполучених Штатів до ізраїльських атак на Іран.