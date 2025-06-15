Страта журналіста Туркі аль-Джассера в Саудівській Аравії за розслідування корупції

Про страту повідомило міністерство закордонних справ Саудівської Аравії у соцмережі X

У Саудівській Аравії відбулася страта журналіста Туркі аль-Джассера, який був ув’язнений у 2018 році за звинуваченнями у “державній зраді” та “загрозі національній безпеці”. Аль-Джассер займався розслідуваннями корупції в королівській родині, зокрема, у родині короля Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда.

Про виконання вироку повідомило Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії через соціальну мережу X. У заяві зазначено, що Туркі аль-Джассер нібито “вчиняв терористичні злочини”, “організовував змови проти безпеки Королівства та осіб за межами його” і “отримував за це фінансування”.

Комітет захисту журналістів підкреслив, що саудівська влада стежила не лише за Туркі аль-Джассером, але й за американськими журналістами з The Washington Post, з якими він співпрацював у своїх розслідуваннях.

Аль-Джассер був заарештований у 2018 році, коли він розслідував корупційні схеми в королівській родині, а також висвітлював питання прав жінок і події Арабської весни. Після його арешту було закрито медіа Al-Taqrir, з яким він працював. Перед ув’язненням його викрали.

“Ми обурені стратою в Саудівській Аравії відомого журналіста Туркі аль-Джассер, якого утримували під вартою сім років, оскільки режим вважав, що він повідомляв про звинувачення в корупції в саудівській королівській родині.” – Карлос Мартінес де ла Серна, програмний директор Комітету захисту журналістів

Цей випадок став уже другим відомим випадком страти журналіста в Саудівській Аравії. У 2018 році в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині був убитий журналіст Джамаль Хашоггі, який втік з країни через погрози та заборону займатися журналістикою. Хашоггі писав критичні матеріали про спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.