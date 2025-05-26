Саудівська Аравія скасовує заборону на алкоголь у туристичних зонах з 2026 року

Як пише медіа DW

Саудівська Аравія готується до часткового скасування 73-річної заборони на алкоголь, що стало важливою новиною для країни. Згідно з інформацією, опублікованою в місцевих ЗМІ, з 2026 року планується дозволити обмежений продаж і споживання алкоголю в близько 600 спеціально обраних туристичних зонах та закладах гостинності.

Ці зміни торкнуться п’ятизіркових готелів, елітних курортів, дипломатичних зон та туристичних об’єктів, таких як Неом і острів Сіндала. Ліцензовані заклади зможуть пропонувати відвідувачам пиво, вино та сидр, проте напої з вмістом алкоголю понад 20% залишаться під забороною.

Це рішення є частиною підготовки до важливих міжнародних подій, таких як виставка Expo 2030 та чемпіонат світу з футболу FIFA 2034 року. Крім того, воно вписується в рамки національного плану економічного розвитку Саудівської Аравії Vision 2030.

Заборона на алкоголь була введена в Саудівській Аравії ще в 1952 році і стосується як громадян країни, так і іноземців. Зміни в законодавстві можуть суттєво вплинути на туристичну індустрію та загальний імідж країни на міжнародній арені.