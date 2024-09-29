Королівство Саудівська Аравія готове продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною для досягнення мирного врегулювання.

Про це повідомляє Укрінформ.

За його інформацією, Саудівська Аравія висловила готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд під час свого виступу на загальних дебатах 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

“Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки і стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій”, – сказав він.

Міністр підкреслив важливість усіх можливих зусиль для припинення “конфлікту та вирішення суперечок”. Він також підтвердив, що Саудівське Королівство готове продовжувати відігравати посередницьку роль у мирному врегулюванні між сторонами “конфлікту”.

У червні президент України Володимир Зеленський відвідав Саудівську Аравію та зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.