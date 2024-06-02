Про це пише видання Bild.
Інформацію про те, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру, німецьке агентство отримало від джерел в дипломатичних колах в Ер-Ріяді.
Причиною такого рішення Саудівської Аравії нібито є те, що на саміті миру у Швейцарії не буде присутня Росія.
Офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.
- Саудівська Аравія має намір співпрацювати з Іраном, аби посилити морську безпеку в Перській затоці
- Саудівська Аравія прагне до співпраці з Китаєм, «ігноруючи» занепокоєння Заходу – Reuters
- WSJ: Напруга у відносинах між Саудівською Аравією та Росією зростає через скорочення видобутку нафти