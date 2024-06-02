Саудівська Аравія не планує відправляти свого представника на Глобальний саміт миру в Швейцарію.

Про це пише видання Bild.

Інформацію про те, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру, німецьке агентство отримало від джерел в дипломатичних колах в Ер-Ріяді.

Причиною такого рішення Саудівської Аравії нібито є те, що на саміті миру у Швейцарії не буде присутня Росія.

Офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.