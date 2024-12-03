Про це вона розповіла в інтерв’ю для YouTube-каналу ProUA.

“Оці лідери суспільних думок, які себе так називають, це в основному ухилянти. Професійні активісти раніше їх називали. Зараз вони ухилянти”, — зазначає Савченко.

На її думку, “професійними ухилянтами” можна назвати активіста Сергія Стерненка, головного редактора “Цензор.НЕТ” Юрія Бутусова та голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. За словами Савченко, це чоловіки, які або не є військовослужбовцями або ж є військовослужбовцями “тилових частин, які гарно примазалися”.

“Там купа ухилянтів, які там повтікали за кордон, якісь лідери суспільних думок були. От давайте згадаємо про цих людей і подумаємо, кому вони роблять мозок. Таким, як самі, які теж не хочуть воювати. От і все. Це лідери суспільних думок таких трусів, як і вони”, — наголосила екснардепка.

За її словами, справжнім військовослужбовцям “гидко” слухати таких лідерів суспільних думок.