Волонтери організації Save Ukraine успішно повернули дев’ять дітей з тимчасово окупованої території Херсонщини. Ця важлива місія стала частиною ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це 23 травня повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі на Facebook.

Серед повернених дітей – п’ятеро хлопчиків та чотири дівчинки, вік яких коливається від семи до 17 років. Всі вони наразі в безпеці, однак один з хлопчиків має статус дитини-сироти. Попереду у них складний шлях реабілітації та адаптації до нормального життя.

Олександр Прокудін у своєму повідомленні розповів про жахливі умови, які довелося пережити цим дітям. Наприклад, 10-річного хлопчика разом із матір’ю російські військові замкнули в підвалі, поки його батька жорстоко били за спробу захистити дружину від насильства солдата. У школі дитину змушували носити пілотку, співати гімн Росії та вигукувати пропагандистські гасла.

Ситуація з доступом до зв’язку та медичного обслуговування в окупованих районах залишається критичною. Наприклад, 15-річна дівчина не могла відвідувати онлайн-уроки української школи через відсутність стабільного інтернету. Ще одна 17-річна дівчина не отримала своєчасної медичної допомоги через брак необхідного обладнання в лікарні, і її діагноз був встановлений лише під час екстреної операції.

Крім того, Прокудін зазначив, що дві сестри майже три роки не виходили з дому та не спілкувалися з однолітками, оскільки їхня школа та дитячий садок були зруйновані на початку повномасштабної війни, а обстріли не припинялися.

Раніше Олександр Прокудін також повідомляв про повернення 15-річного підлітка з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Хлопець залишився жити з тіткою, бабусею та дідусем після того, як його мама померла від хвороби.