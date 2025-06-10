Безкоштовні освітні центри savED на Харківщині допомагають дітям надолужити навчання

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Харківщині благодійний фонд savED відкрив 12 безкоштовних навчальних центрів, які допомагають дітям, особливо в деокупованих та постраждалих від обстрілів громадах, надолужити освітні втрати. Анастасія Онатій, керівниця відділу освітніх програм та аналітики фонду, розповіла про особливості роботи цих “вуликів” та методи навчання, які там використовуються.

За словами Анастасії Онатій, онлайн-навчання, яке триває в деяких громадах Харківщини вже понад три роки, має свої ризики. Перший з них – це недостатня соціалізація дітей.

“Ми не перший рік маємо вже ситуацію з тотальним онлайном, є громади, в яких є діти, які вже більше ніж три роки не виходили в клас, не бачили своїх однолітків, не взаємодіяли соціально, а бачили лише чорний квадратик або просто квадратик в Zoom чи в іншому додатку.” – Анастасія Онатій

Це створює серйозні виклики для регіону, адже відкриття безпечних навчальних локацій показало, що учні часто не спілкуються особисто, а лише переписуються в месенджерах.

Друга проблема – це значні академічні втрати через відсутність офлайн-навчання, особливо в предметах, як українська мова та математика, де багато учнів мають труднощі з базовими навичками.

“Більше ніж 80% учнів п’ятого класу не можуть виконати просту операцію з текстом на два абзаци. Це критично, адже в п’ятому класі починається різноманіття предметів і збільшується обсяг текстової інформації.” – Анастасія Онатій

Також спостерігаються труднощі з базовими математичними операціями, що ускладнює розв’язання задач з інших предметів.

Діти на Харківщині часто перебувають у стресовому стані, що негативно впливає на їхні когнітивні здібності та мотивацію до навчання. Постійні перерви через тривоги, обстріли та відсутність електроенергії ускладнюють освітній процес.

“Діти в стані стресу, їхні когнітивні навички та здібності значно менші, ніж у нормальному житті. Рівень мотивації низький, а визначеність з майбутнім дуже низька.” – Анастасія Онатій

Щоб подолати ці виклики, дітям необхідні школи або інші навчальні заклади, де вони можуть соціалізуватися та отримувати знання в безпечному середовищі.

З 2023 року фонд savED відкрив 12 цифрових освітніх центрів, відомих як “вулики”, у різних громадах Харківщини, таких як Безруки, Печеніги, Піщанка та Балаклія. Центри охоплюють дев’ять громад регіону.

У 2025 році фонд продовжує розширювати свою діяльність, ремонтуючи укриття та облаштовуючи класи безпеки у навчальних закладах Харківщини.

“Для нас дуже важливо, щоб громада, з якою ми починаємо працювати, мала рису самозарадності: ми допомагаємо, але потім це буде жити і для дітей буде доступно все те, що ми створимо разом.” – Анастасія Онатій

У “вуликах” навчаються близько шести тисяч дітей, які приходять після основних шкільних занять для надолуження освітніх втрат. Заняття не суперечать шкільній програмі, а доповнюють її.

Основна мета занять – соціалізація дітей. Уроки включають ігрові елементи, руханки, командну роботу, перегляд відео та прослуховування аудіо, що підтримує мотивацію та інтерес учнів.

“Діти мають дуже високу мотивацію і відвідуваність, хоча вона не обов’язкова, немає оцінок, ніхто не сварить, але рівень відвідування стабільно високий.” – Анастасія Онатій

У центрах реалізується методика “catch-up”, що передбачає циклічне повторення тем для кращого засвоєння матеріалу.

“Ці програми побудовані циклічно, є повторення тем, повернення до попередніх тем, напрацювання. Це як у спортзалі, де повторюють вправи для досягнення результату.” – Анастасія Онатій

Групи формуються за результатами тестування, віком та класом учнів. У кожній групі зазвичай від восьми до п’ятнадцяти дітей, що забезпечує індивідуальний підхід.

Окрім вчителів, у “вуликах” працюють тьютори, які організовують уроки та простір. Вчителі, які беруть участь у програмі, проходять додаткове навчання та отримують підтримку у плануванні занять.

Для кращого запам’ятовування матеріалу використовуються різноманітні методики, зокрема мнемофрази, які роблять навчання легшим і цікавішим для дітей.

Безпека учнів є пріоритетом у роботі центрів. Більшість занять проходить у захищених укриттях, а у разі тривоги діти швидко переміщуються у безпечні місця.