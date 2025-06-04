Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Після успішної операції СБУ під назвою “Павутина”, в ході якої було знищено 41 російський літак, ворог намагається зменшити масштаби своїх втрат у авіації. Про це повідомило джерело, близьке до СБУ.

За словами співрозмовника, російські військові замінюють знищені літаки на аеродромах новими, неушкодженими, щоб на супутникових знімках не було видно пошкоджених бортів. Джерело також зазначає, що аналітики OSINT зафіксували випадки, коли на одному з уражених аеродромів на знімках від 2 червня видно обгорілий літак Ту-95, а на знімках від 4 червня на його місці вже стоїть цілий Ту-95.

“Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним.” – Джерело в СБУ

Ці дані підтверджуються супутниковими знімками аеродромів, які публікують аналітики.

Деталі спецоперації “Павутина”

1 червня в Росії повідомили про атаку безпілотників у чотирьох областях. СБУ здійснила атаку на бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ за допомогою безпілотних літальних апаратів. Мова йде про військову авіабазу дальньої авіації “Бєлая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” у Мурманській області, а також військові летовища “Дягилево” у Рязанській та “Іваново” в Івановській областях РФ.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що в результаті операції було знищено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Підготовка до цієї операції тривала понад півтора року. Орієнтовна вартість знищених українськими безпілотниками стратегічних літаків РФ становить близько 7 мільярдів доларів.