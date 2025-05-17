Служба безпеки України (СБУ) активно працює над підготовкою до великого обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”. Цей обмін був узгоджений під час нещодавніх переговорів у Стамбулі між українською та російською сторонами. За інформацією, оприлюдненою 17 травня, СБУ вже розпочала формування списку російських військових, які перебувають у полоні в Україні і можуть бути передані Росії.

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ взяв на себе відповідальність за організацію обміну. Українські відомства, зокрема Міністерство охорони здоров’я, також готують необхідну інфраструктуру, медичний персонал та місця для прийому, супроводу і реабілітації українських військовополонених, які повернуться з полону.

Головне управління розвідки України активно працює над списками полонених для обміну. Начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що обмін може відбутися вже наступного тижня, підтверджуючи готовність української сторони до швидкого проведення цієї процедури.

Ключові моменти переговорів у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася важлива зустріч між делегаціями України та Росії за участю представників Туреччини. Українську сторону очолював міністр оборони Рустем Умєров, а також були присутні перші заступники міністрів закордонних справ, керівники СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолив Володимир Мединський, який має досвід участі у попередніх переговорах.

Під час зустрічі обговорювалися питання обміну полоненими та можливого припинення вогню. Формат обміну “1000 на 1000” залишився основним предметом домовленостей, і наразі Україна працює над деталями цього процесу. Міністр оборони висловив сподівання на швидке проведення обміну.

Перед цими переговорами у Стамбулі також відбулися тристоронні зустрічі між делегаціями України, США та Туреччини, що свідчить про активну міжнародну підтримку у врегулюванні ситуації.

Контекст та позиції лідерів

Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі, охарактеризував склад російської делегації як “бутафорський”. Проте, з поваги до лідерів США та Туреччини, він підтримав участь української делегації у переговорах у Стамбулі. Зеленський також висловив готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, хоча Кремль офіційно повідомив, що Путін не братиме участі у цих переговорах.