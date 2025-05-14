Протягом останньої доби Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели серію успішних спецоперацій, в результаті яких було ліквідовано сім наркоугруповань у різних регіонах України. В ході цих заходів затримано 25 осіб, які організовували наркобізнес, зокрема, продаж великих партій важких психотропних речовин.

Згідно з інформацією від пресслужби СБУ, серед вилучених наркотиків були «солі» (альфа-PVP), які викликають сильну залежність вже після першого вживання. Експерти підкреслюють, що ці речовини в п’ять разів небезпечніші за інші синтетичні психостимулятори.

У Житомирській області правоохоронці зупинили діяльність нарколабораторії, яка функціонувала на промислових масштабах. Підпільний цех був розташований на території приватного домоволодіння в місті Звягель. Готову продукцію збували через спеціально створений Телеграм-канал, а доставку здійснювали поштою. Чотирьох організаторів затримали «на гарячому» під час відправлення партії психотропів на суму 4,5 мільйона гривень.

У Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях було викрито міжрегіональне наркоугруповання, члени якого шукали клієнтів через інтернет-платформи та месенджери, залишаючи наркотики у спеціальних «закладках». У Черкасах також ліквідували дві нарколабораторії, які щомісяця виробляли до 4 кг психотропів, затримавши трьох організаторів.

У Харкові правоохоронці виявили підпільний цех з виготовлення мефедрону. Під час обшуку було вилучено майже півтонни прекурсорів, 7 кг психотропів та лабораторне обладнання. Троє осіб, які продавали наркотики на території області, були затримані.

У Львові правоохоронці викрили шістьох осіб, які контрабандою ввозили до України російські ліки з психотропними речовинами. Для збуту нелегального товару вони створили сайт та кол-центр.

На Сумщині затримано трьох організаторів виробництва наркотиків, які щомісяця виготовляли не менше 20 кг психотропів. У Хмельницькій області ліквідовано канал збуту, організований п’ятьма особами.

Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин, а також за організацію місць для їх незаконного вживання. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.