Контррозвідка СБУ спільно з МВС та Державної міграційної служби викрила схему ухилення від мобілізації в Одеській області.

Про це повідомляє СБУ.

У результаті проведених заходів затримано керівника місцевого райвідділу ДМС, двох його підлеглих та посадовця регіонального Центру надання адмінпослуг.

Вони організували корупційний механізм, через який отримували гроші від чоловіків призовного віку, що перебувають за межами України і намагаються оформити закордонні паспорти дистанційно.

Організатори схеми виготовляли закордонні паспорти для військовозобов’язаних чоловіків, що дозволяло їм уникати повернення в Україну та обліку в територіальних центрах.

Процедура оформлення документів порушувала правила, оскільки проходила без фізичної присутності клієнтів, а відбитки пальців знімалися посадовцями ДМС, використовуючи дистанційно надіслані фотографії.

Чиновники передавали готові паспорти замовникам через посередників, вартість послуг становила від 500 до 2,5 тис. доларів.

Під час 57 обшуків вилучили понад 300 тис. доларів, 60 тис. євро, а також майже 200 печаток і штампів, ймовірно, використаних у злочинній схемі.

Слідство встановило, що група осіб отримала замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.

За зібраними доказами, трьом звільненим посадовцям ДМС, працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику справи повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Розслідування триває, зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі, а всі незаконно видані документи будуть скасовані.