Служба безпеки України викрила агентурну групу спецслужб РФ, яка готувала серію терактів на Одещині. Зловмисники були затримані на етапі підготовки до вибуху поблизу одного з районних відділів поліції.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Терористи планували підпалити кілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою. Для цього вони оселилися в хостелі поруч із обʼєктом, придбали каністри бензину та замаскували вибухівку під вогнегасник.

Затримання відбулося завдяки розслідуванню іншого злочину – вбивства волонтера з Одещини 20 січня 2025 року. Тоді злочинці підпалили авто місцевого активіста, а коли він вийшов гасити пожежу, активували СВП, захований у рюкзаку.

Зловмисниками виявилися троє наркозалежних віком від 23 до 45 років та їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Рецидивіст відповідав за виготовлення та закладку вибухових пристроїв.

Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.