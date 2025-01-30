Про це повідомила пресслужба СБУ.
Терористи планували підпалити кілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою. Для цього вони оселилися в хостелі поруч із обʼєктом, придбали каністри бензину та замаскували вибухівку під вогнегасник.
Затримання відбулося завдяки розслідуванню іншого злочину – вбивства волонтера з Одещини 20 січня 2025 року. Тоді злочинці підпалили авто місцевого активіста, а коли він вийшов гасити пожежу, активували СВП, захований у рюкзаку.
Зловмисниками виявилися троє наркозалежних віком від 23 до 45 років та їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Рецидивіст відповідав за виготовлення та закладку вибухових пристроїв.
Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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