Служба безпеки України не здійснювала перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ для hromadske та Суспільного.

За їхніми словами, відповідно до чинного законодавства, призначення начальника штабу Командування Сил безпілотних систем здійснюється наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача ЗСУ.

«Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил України» — пояснили у відомстві.

Таким чином, СБУ не отримувала запитів і не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням на цю посаду.

Після нового призначення Командування Сил безпілотних систем повідомило, що Гладкий упродовж 2018 – 2019 років пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.